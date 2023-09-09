إزالة جميع نقاط الانتصاب الفوضوي بهذه الأنهج من العاصمة

تمّ خلال ليلة البارحة، تنظيم حملة أمنيّة بكلّ من ساحة برشلونة وساحة المُنجي بالي و نهج المحطة وجزء من نهج اسبانيا بتونس العاصمة، وذلك بمُشاركة مُختلف وحدات الإدارة العامّة للأمن الوطني والمصالح الجهويّة والبلديّة بولاية تونس.

حيثُ تمّت إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بها، وقد تمّ على إثر ذلك تنظيف الأنهج والأرصفة وتركيز نقاط أمنيّة بالمنافذ المُؤدّية إلى السّاحات المذكُورة لإحكام منع الانتصاب مُجدّدا، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم السبت.

وقالت الوزارة ان هذه الحملات، قد لاقت استحسان المتساكنين والمارّة وأصحاب المحلات التجاريّة بالأمكنة المذكورة، و ستتواصل هذه الحملات الأمنية بالأنهج المجاورة، مع تمكين الباعة من فضاء منظم و مهيأ لتعاطي نشاطهم التجاري.