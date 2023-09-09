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الطبوبي يعلّق على تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص “الإفلاس”

2023/09/09 أهم الأخبار, سياسة

عقدت الجامعة العامة للنقل، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، مؤتمرها الثامن عشر، تحت اشراف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي.
وقال نور الدين الطبوبي إن “أطرافا ، لم يسمها، قرأت تصريحه حول قيام الاتحاد بمراجعة نقدية وتقييم مواقفه على أنه ضعف رغم دعوته للتبصر والتعقل”، وفق تعبيره.
وشدد الطبوبي في تصريح لاذاعة موزاييك، ان ”الاتحاد ليس ضعيفا بل هو قوة اقتراح وقوة خير.. لسنا في وازع الدعوة للتصادم بل ندعو للبناء والتضامن وطلبنا من كل الأطراف أن تقوم بمراجعات فلا أحد معصوم من الخطأ”.
وعلّق الطبوبي على قول رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال زيارته أمس الجمعة إلى مقر البنك المركزي بأنه سيتصدى لكل من يتحدّث عن إفلاس الدولة، قائلا :” إن الاتحاد لا يقول الدولة أفلست بل يتحدث عن واقع رفع الدعم وعن غلاء المواد الأساسية وعن تعطل المفاوضات الاجتماعية، نعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة على مستوى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين نظرا ليأس المواطن من بلاده وهربا من تدهور مقدرته الشرائية، فلتجب السلطة عن هذه المسائل “!

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