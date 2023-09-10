هام: هيئة الانتخابات تنتدب..

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابـات عن انتداب عدد من الأعوان الوقتيين بمناسبة انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023.

ووفق بلاغ للهيئة، فإن عملية الانتداب ستشمل الخطط التالية :

* أعوان متعاقدين منسق محلي بالإدارات الفرعية

*أعوان متعاقدين منسق محلي مساعد بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين دعم خدمات إداريّة ومالية بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مساعد مكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالإدارات الفرعية

*أعوان متعاقدين مكلفين بتحيين التسجيل بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين أو عن طريق الالحاق مكلفين بالتكوين

* أعوان متعاقدين مكلفين بالمنظومات الإعلامية بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مساعد مكلف بالمنظومات الإعلامية بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مكلفين بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مساعدين مكلفين بالشؤون القانونية بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مكلفين بالدعم اللوجستي بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مكلفين بقاعة العمليات بالإدارات الفرعية

* أعوان تنفيذ متعاقدين للعمل بالمخازن الفرعية بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مكلفين بالاستقبال والتوجيه بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مكلف بالاعتماد بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مساعد مكلف بالاعتماد بالإدارات الفرعية

*أعوان متعاقدين مكلفين بالدعم التقني وقاعة العمليات بالإدارات الفرعية

*أعوان متعاقدين مكلفين بمكتب الضبط والأرشيف بالإدارات الفرعية

* أعوان متعاقدين مكلفين بالاتصال والتنسيق مع المجتمع المدني بالإدارات الفرعية

ويمكن الاطلاع على بلاغات الانتدابات عبر الرابط التالي : www.isie.tn/recrutement

و يتم تسجيل الترشح عبر الموقع التالي:

https://concours.isie.tn