هام: هيئة الانتخابات تنتدب..

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابـات عن انتداب عدد من الأعوان الوقتيين بمناسبة انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023.
ووفق بلاغ للهيئة، فإن عملية الانتداب ستشمل الخطط التالية :
* أعوان متعاقدين منسق محلي بالإدارات الفرعية
*أعوان متعاقدين منسق محلي مساعد بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين دعم خدمات إداريّة ومالية بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مساعد مكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالإدارات الفرعية
*أعوان متعاقدين مكلفين بتحيين التسجيل بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين أو عن طريق الالحاق مكلفين بالتكوين
* أعوان متعاقدين مكلفين بالمنظومات الإعلامية بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مساعد مكلف بالمنظومات الإعلامية بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مكلفين بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مساعدين مكلفين بالشؤون القانونية بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مكلفين بالدعم اللوجستي بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مكلفين بقاعة العمليات بالإدارات الفرعية
* أعوان تنفيذ متعاقدين للعمل بالمخازن الفرعية بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مكلفين بالاستقبال والتوجيه بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مكلف بالاعتماد بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مساعد مكلف بالاعتماد بالإدارات الفرعية
*أعوان متعاقدين مكلفين بالدعم التقني وقاعة العمليات بالإدارات الفرعية
*أعوان متعاقدين مكلفين بمكتب الضبط والأرشيف بالإدارات الفرعية
* أعوان متعاقدين مكلفين بالاتصال والتنسيق مع المجتمع المدني بالإدارات الفرعية
ويمكن الاطلاع على بلاغات الانتدابات عبر الرابط التالي : www.isie.tn/recrutement
و يتم تسجيل الترشح عبر الموقع التالي:
https://concours.isie.tn