ضبط 29 مجتازا من بينهم خمسة أجانب ورضيع بسواحل قرقنة

تمكنت منطقة الحرس البحري بقرقنة من ولاية صفاقس، من ضبط 29 مجتازا للحدود البحرية خلسة، من بينهم خمسة أجانب ورضيع لم يتجازو الاربعة أشهر، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن الادارة العامة للحرس الوطني.

وأضافت الادارة العامة، أنه تمت إحالة الموقوفين على فرقة الارشاد البحري والمركز البحري سيدي يوسف بقرقنة، لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.

وأوردت في بلغ ثان لها، الاحد، أنه بعد قيام أعوان منطقة الحرس الوطني بمعتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، بسلسلة مداهمات وتمشيط باذن من النيابة العمومية، تم القاء القبض على شخص بصدد صنع قوارب تقليدية، مضيفة أنه تم تحطيم واتلاف عدد من القوارب بمرجع النظر.