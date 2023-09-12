التعاون بين تونس والناتو: محور لقاء وزير الدفاع بالأمين العام المساعد للمنظمة

مثّل التعاون بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي محور اللّقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني عماد مميش صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 بمقر الوزارة، بالأمين العام المساعد المكلف بالشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي Javier COLOMINA.

وثمن وزير الدفاع الوطني بالمناسبة التطور الذي يشهده التعاون القائم بين تونس ومنظمة حلف شمال الأطلسي في عدّة مجالات على غرار التكوين والتدريب وتبادل الخبرات معبّرا عن الاستعداد لمزيد تطويره ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته ثمّن الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون السياسيّة والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي برنامج الشراكة القائم بين تونس والمنظمة مؤكدا الإلتزام بمواصلة العمل للإرتقاء بهذا التعاون المشترك ليبلغ أشواطًا متقدّمة