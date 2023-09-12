عاجل/ الرائد الرسمي: صدور الأمر المنظّم لشروط إسناد تراخيص التاكسي واللواج

تشكيلة المنتخب الوطني في مواجهة مصر

متابعة/اعصار “دانيال”: ليبيا تعيد جثامين 145 مصرياً من ضحايا الإعصار لبلادهم..

التونسية منى الباجي تحرز بطولة العالم للكرة الحديديّة

عاجل/ إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد فريخة

2023/09/12 أهم الأخبار, حوادث و قضايا, سياسة

اصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، عشيّة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال والنائب السابق، محمد فريخة، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد اصدر، أمس الاثنين، بطاقة جلب قضائية في حقّ فريخة تمّ تنفيذها، اليوم الثلاثاء، حيث تمّ إيقافه بإحدى الولايات خارج العاصمة.
ومحمد فريخة مشمول بالأبحاث المتعلّقة بالفساد المالي والإداري بشركة بترولية حكومية،الى جانب وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، المودع بدوره بالسجن بالإضافة إلى إطارين سابقين بالشركة ذاتها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn