عاجل/ إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد فريخة

اصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، عشيّة اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال والنائب السابق، محمد فريخة، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قد اصدر، أمس الاثنين، بطاقة جلب قضائية في حقّ فريخة تمّ تنفيذها، اليوم الثلاثاء، حيث تمّ إيقافه بإحدى الولايات خارج العاصمة.

ومحمد فريخة مشمول بالأبحاث المتعلّقة بالفساد المالي والإداري بشركة بترولية حكومية،الى جانب وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، المودع بدوره بالسجن بالإضافة إلى إطارين سابقين بالشركة ذاتها.