بوادر أزمة في الحليب..رئيس اتحاد الفلاحة يكشف ويوضح..

دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، في تعليقه على ما يروح جول وجود أزمة حليب في تونس، إلى عدم تهويل الأمور.

وأوضح بن عياد، أن هناك نقص في إنتاج الحليب لافتا إلى أنه في كل سنة يتم تسجيل تراجع في الإنتاج خلال هذه الفترة.

وبين نور الدين بن عياد أنه عادة ما يقع إنتاج مليونين و400 ألف لتر خلال هذه الفترة لكن حاليا الإنتاج يتراوح بين مليون و650 ألف لتر ومليون و700 ألف لتر.

وبين بن عياد في تصريح لاذاعة شمس أف أم بأن هناك عديد الأسباب التي تقف وراء تراجع إنتاج الحليب أهمها عدم توفير الأعلاف التي أصبحت تُباع في السوق السوداء بأسعار باهظة جدا والشح المائي.

وشدد رئيس المنظمة الفلاحية على أن أغلب الدول المنتجة للحليب تعاني من تقلص الإنتاج بسبب التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وخاصة الشح المائي.