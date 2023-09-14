قفصة: إنجاز مشروعين للتنمية المندمجة بمناطق ريفية من معتمدية قفصة الجنوبية

إنتهت بمنطقة العضلة الحمراء التابعة لمعتمدية قفصة الجنوبية، أعمال إحداث مشروع تهيئة منطقة سقوية لغراسة الأشجار المثمرة، على مساحة 100 هكتار، وهو من المشاريع المندرجة ضمن برنامج الجيل الثاني للتنمية المندمجة الجاري إنجازها بهذه المعتمدية.

وقال المنسّق الجهوي للبرنامج عبد المجيد نجماوي أن 100 فلاّح بمنطقة العضلة الحمراء قد شرعوا في غراسة أشجار الزيتون واللوز، بعد إن أستفادوا بمشروع تهيئة منطقة سقوية خاصّة وتجهيزها بشبكة للري التكميلي، واضاف أن هذا المشروع تضمّن حفر بئر عميقة بقوّة تدفّق بلغت 16 لترا في الثانية وتركيز محطّة للضخّ .

وتزامن دخول هذه المنطقة السقوية حيّز الإستغلال مع إنتهاء تهيئة مسلك فلاحي يؤدّي إلى منطقة العضلة الحمراء الواقعة بأرياف قفصة الجنوبية.

وإلى جانب ذلك يتواصل بمنطقة حفر السدر، وهي أيضا منطقة ريفية بقفصة الجنوبية محاذية للعضلة الحمراء، إنجاز مشروع مماثل لفائدة 100 فلاّح، وهو مشروع توقّع المنسق الجهوي للتنمية أن يكون جاهزا خلال شهرين.

ويتكوّن هذا المشروع من منطقة سقوية بواسطة الرّي التكميلي على مساحة 100 هكتار، وحفر وتجهيز وكهربة بئرعميقة، بالإضافة إلى إنجاز محطّة لضخّ مياه البئر ومدّ قنوات للري التكميلي.

وقام كاتب عام الولاية خليفة لبيض رفقة المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة، امس الاربعاء، بزيارة ميدانية للمشروعين، لمتابعة التدخلات المنجزة بالعضلة الحمراء والتدخلات الجاري تنفيذها بحفرة السدر، والتي بلغت نسبة تقدّمها حدود 80 بالمائة.