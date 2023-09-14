متحف باردو يفتح أبوابه للعموم وسط حضور غفير

فتح المتحف الوطني بباردو، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، أبوابه من جديد.

واستقبل المتحف العموم من تونسيين وسيّاح، جاؤوا بأعداد غفيرة منذ الصباح، وكان ذلك بحضور ممثّلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية الذين واكبوا هذا الحدث الوطني والثقافي المهمّ.

وكانت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي قد أعلنت رسميا يوم أمس، الأربعاء 13 سبتمبر 2023، عن إعادة فتح المتحف الوطني بباردو للعموم داعية إلى الإقبال على زيارته واكتشاف ما يحتويه من نفائس تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة.

كما أكدت على ضرورة المحافظة على المتاحف الوطنية والمواقع الاثرية التي تفتخر بها تونس بين الأمم والتعهد بصيانتها لتبقى شاهدا على التاريخ للأجيال القادمة.