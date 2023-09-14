إضراب بيومين في كامل مصبات النفايات

ينفذ اعوان النفايات الصلبة والسائلة، اضرابا يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، وذلك بكامل المصبات ومراكز التحويل والنفايات السائلة بكامل تراب الجمهورية، حسب برقية تنبيه باضراب صادرة عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل.

وارجعت جامعة البلديين اسباب اتخاذ قرار الاضراب، إلى تعطل امضاء الملحق التعديلي عدد 4 للاتفاقية القطاعية للتصرف في النفايات السائلة، فضلا عن عدم تطبيق ما جاء في محضر اتفاق 19 جوان الماضي، والمتمثل في تسوية جزء من المستحقات المتخلدة لفائدة العملة بعنوان المفعول الرجعي للزيادة بالاجور.