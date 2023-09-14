حجز قرابة 38 طنا من البطاطا في مخزن تبريد بقبلي

في إطار التصدي لعمليات ترويج المنتوجات الفلاحية خارج المسالك القانونية و تبعاً للبحث المجرى بناء على عملية مراقبة مشتركة على الطرقات، يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2023، أسفرت عن حجز طنين من مادة البطاطا، تم اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، إجراء عملية مراقبة بالتنسيق مع فرقتي الحرس البلدي و ألامن العمومي بدوز بولاية قبلي لمخزن تبريد بمعتمدبة دوز الجنوبية.

وبعد استشارة النيابة العمومية، تم حجز 37,8 طنا من مادة البطاطا فضلا عن تتبع صاحب مخزن التبريد من أجل مسك منتوجات فلاحية و الاتجار فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة النشاط المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل و أيضا من أجل جنحة عدم مسك دفتر حركية الخزن و بطاقات المخزونات .

هذا و سيتم إعادة ضخ المحجوز بالمسالك القانونية والتصرف فيه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.