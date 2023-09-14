صفاقس: تعطيل سفرات اللود من وإلى جزيرة قرقنة منذ الرابعة والنصف عصرا بسبب احتجاجات من البحارة في ميناء سيدي يوسف

تعطلت سفرات سفينة اللود من وإلى جزيرة قرقنة منذ الرابعة والنصف عصرا بسبب تعمد عدد من مراكب الصيد في ميناء سيدي يوسف (بقرقنة) منع الباخرة من الانطلاق نحو صفاقس على خلفية ظاهرة الصيد العشوائي.

وقد نجم عن هذه الوضعية إلغاء السفرات المبرمجة للساعة الرابعة والنصف والسادسة والنصف من صفاقس وقرقنة في الاتجاهين بما انجر عنه موجة من الغضب والاحتقان في صفوف المسافرين العالقين في الجهتين.

كما نجم عن هذه الوضعية التي تتجدّد بين الفينة والأخرى منذ سنوات تشكل طوابير طويلة من السيارات في المحطة البحرية بصفاقس وتعطل مصالح المسافرين.

وأطلق مسافرون نداءات للسلط العمومية حتى تتدخل وتعيد السفرات إلى سيرها الطبيعي بما يجنبهم قضاء ليلتهم في المحطتين البحريين بصفاقس وقرقنة.

وقالت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة في بلاغ مقتضب أن “الشركة تعلم أنه تم تأجيل انطلاق الرحلة المبرمجة على الساعة الرابعة و30 دقيقة من صفاقس إلى حين انفراج الوضعية بميناء سيدي يوسف”.