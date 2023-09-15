القروي: لهذا السبب تم منع وفد البرلمان الأوروبي من دخول تونس..

قال الناشط السياسي قيس القروي، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الجمعة، أن من بين أسباب منع السلطات التونسية وفد البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية من دخول التراب التونسي، هو أنه يوجد ضمن هذا الوفد عضوين غير مرحب بهما في تونس، وفق معطيات خاصة أحصل عليها، حسب قوله.

يذكر أن السلطات التونسية قد منعت وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، حيث كان من المقرر أن يتجه لتونس في مهمة “لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل” وتقييمه بعد توقيع الاتحاد الأوروبي وتونس قبل شهرين اتفاق يهدف إلى الحد من تدفقات المهاجرين.