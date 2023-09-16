التعاون الثنائي بين تونس وكوريا محور لقاء رئيس الحكومة مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الكوري الجنوبي

عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل أعمال من أجل هذه الشبهات

عاجل/ إيقاف قيادي بحركة النهضة

بوعسكر: “من المرجّح تنظيم الانتخابات المحلية والبلدية في هذه المواعيد”

ليبيا: الفريق التونسي يتمكّن من انتشال 23 جثة واسعاف 100 شخص

2023/09/16 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

اسفرت عمليات الاغاثة للفريق التونسي بليبيا ليوم امس الجمعة 15 سبتمبر 2023، عن انتشال 23 جثة ومعاينة وإسعاف 100 شخص بالمستشفى الميداني، وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته الرسمية بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
واضافت الحماية المدنية ان الطاقم الطبي التونسي الذي تحول الي ليبيا ضمن فريق البحث والانقاذ التونسي يتكون من 3اطباء حماية مدنية وتجهيزات طبية فضلا عن مستشفى ميداني.
وكانت توجهت الثلاثاء الماضي، طائرة محملة بمستلزمات طبية وفريق من الحماية المدنية التونسية لمعاضدة الشعب الليبي الشقيق في مجهودات الإغاثة على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق من ليبيا، وحضر وزيرا الصّحة والدّاخلية عملية تحميل المساعدات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn