ليبيا: الفريق التونسي يتمكّن من انتشال 23 جثة واسعاف 100 شخص

اسفرت عمليات الاغاثة للفريق التونسي بليبيا ليوم امس الجمعة 15 سبتمبر 2023، عن انتشال 23 جثة ومعاينة وإسعاف 100 شخص بالمستشفى الميداني، وفق ما أورده المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته الرسمية بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك.

واضافت الحماية المدنية ان الطاقم الطبي التونسي الذي تحول الي ليبيا ضمن فريق البحث والانقاذ التونسي يتكون من 3اطباء حماية مدنية وتجهيزات طبية فضلا عن مستشفى ميداني.

وكانت توجهت الثلاثاء الماضي، طائرة محملة بمستلزمات طبية وفريق من الحماية المدنية التونسية لمعاضدة الشعب الليبي الشقيق في مجهودات الإغاثة على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق من ليبيا، وحضر وزيرا الصّحة والدّاخلية عملية تحميل المساعدات.