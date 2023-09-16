القبض على مُنتحل صفة عسكري!..

تمكنت وحدات عن اقليم ومنطقة الحرس الوطني بالكاف أمس الجمعة، من ضبط شخص من المفتش عنهم بمدينة السرس من ولاية الكاف وهو يرتدي لباسا عسكريا .

وبالتحري مع الموقوف اعترف أنه تعمد الادلاء بهوية مزيفة، وفق ما أفاد به مصدر أمني للديوان أف أم، مضيفا أن المتهم يبلغ من العمر 24 سنة.

كما تولت الوحدات الأمنية إيقاف شخصين آخرين شملهما البحث مع حجز 2 بنادق صيد دون رخصة ومجموعة من الخراطيش وجرار فلاحي محل سرقة ومجموعة من الأزياء العسكرية.

هذا وقد تم تحرير 3 محاضر عدلية من أجل تعمد ارتداء زي عسكري والادلاء بهوية مزيفة مع الاحتفاظ بالمتهمين على ذمة البحث .