فظيع: حادث مرور قاتل بغار دماء..

لقي راعي أغنام، أصيل معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، حتفه، فيما نفقت 4 من أغنامه بعد أن صدمتهم سيارة أجرة “لواج”، بالطريق الوطنية 06 الرابطة بين جندوبة و غار الدماء على مستوى منطقة المسايعية وادي مليز.

وكان الهالك، حسب ما نقلته اذاعة الجوهرة اف ام عن شهود عيان، بصدد قطع الطريق ليعبر بقطيع أغنامه للضفة الأخرى نحو منزله ليتفاجأ بسيارة أجرة تسير بسرعة كبيرة صدمته و قطيعه، ممّا أدّى إلى وفاته ونفوق 4 من أغنامه، فيما أصيبت 5 من القطيع بأضرار متفاوتة.

وتمّ نقل الراعي إلى المستشفى المحلي بغار الدماء، كما نُقل راكبيْن كانا على متن سيارة الأجرة، إثر إصابتهم بجروح طفيفة. هذا وتم فتح تحقيق في الحادثة وإيقاف سائق سيارة اللواج تحفظيًّا إلى حين عرضه على القضاء.