مفزع: اكثر من 3 قتلى يوميا بسبب حوادث الطرقات الى حدود منتصف سبتمبر 2023

سجلت تونس ما يزيد عن 3 قتلى يوميا، خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة بسبب حوادث الطرقات، حسب ما كشفت عن ارقام نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.

واشار المرصد الى ان عدد قتلى حوادث الطرقات المسجل منذ بداية السنة والى حدود منتصف شهر سبتمبر 2023 قد بلغ 840 قتيلا مسجلا ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية اذ كان في حدود 711 قتيل.

وشهدت البلاد، خلال ذات الفترة، 3864 حادث مرور اي بمعدل 15 حادثا في اليوم، مسجلة بذلك تراجعا ب213 حادثا مروريا مقارنة بسنة 2022، وتسببت هذه الحوادث في إصابة 5439 جريحا مقابل 5963 خلال السنة الماضية مسجلة تراجعا ب 524 جريحا مقارنة بنفس الفترة

واظهرت بيانات المرصد ان اكثر الولايات التي سجلت قتلى جراء حوادث المرور هي ولاية صفاقس ب 107 قتيلا تليها ولاية تونس ب 67 قتيلا ثم ولاية نابل ب 54 قتيلا وولاية سوسة ب 53 قتيلا ، وتم تسجيل اكبر عدد قتلى على الطرقات الوطنية وذلك بتسجيل 217 قتيلا تليها الطرقات الجهوية بتسجيل 142 قتيلا ثم الطرقات المحلية ب 133 قتيلا

وبحسب المعطيات التي نشرها المرصد كان السهو وعدم الانتباه هو السبب الرئيسي لارتكاب الحوادث بنسبة 41 فاصل 33 بالمائة وفي المرتبة الثانية تسببت السرعة في ارتكاب هذه الحوادث وذلك بنسبة تقارب ال16 بالمائة واحتل عدم احترام الأولوية المرتبة الثالثة بنسبة 8 فاصل 36 بالمائة من الحوادث المسجلة إلى حدود 14 سبتمبر الجاري

وتمثل السرعة السبب الرئيسي في سقوط قتلى خلال هذه الحوادث بتسجيل 254 قتيلا في حين يمثل السهو وعدم الانتباه السبب الرئيسي في سقوط جرحى بتسجيل 1924 جريحا ومن بين أهم الأسباب الأخرى لارتكاب هذه الحوادث عدم احترام الأولوية وشق الطريق وعدم ملازمة اليمين والمداهمة وتغيير الاتجاه.