ميلوني تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التسريع في تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس

حثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي على التنفيذ السريع لمذكرة التفاهم المبرمة مع تونس بشأن الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأشارت ميلوني، في تصريحات مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مطار لامبيدوزا، إلى أن أولى بوادر هذه الاستراتيجية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي هي المذكرة الموقعة مع تونس، وهي “إشارة مهمة للغاية، أشكر عليها أورسولا فون دير لاين، والتي يجب أن نكون سريعين وحاسمين في تنفيذ المذكرة التي قد تكون تمهيدية لاتفاقيات أخرى مع دول شمال إفريقيا الأخرى”.

وأضافت “إذا كان أي شخص يعتقد أنه في مواجهة الأزمة العالمية يمكن حل هذه القضية داخل الحدود الإيطالية، فسيكون مخطئا.

وتابعت: “إذا لم نعمل بجدية وكلنا معا على مكافحة مغادرة المهاجرين غير الشرعية، فإن أعداد هذه الظاهرة سوف تفوق ليس فقط الولايات الحدودية، ولكن الجميع أيضًا”، مؤكدة أنها “مشكلة سوف تؤثر على الجميع”.