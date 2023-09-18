نسبة امتلاء السدود..

بلغ معدل إمتلاء السدود، إلى حدود يوم 14 سبتمبر 2023، مستوى 27،3 بالمائة من طاقتها الجملية.

ويقدّر هذا المعدل ب32 بالمائة في الشمال وب11،3 بالمائة في الوسط وب6،8 بالمائة في الوطن القبلي، وفق آخر معطيات صدرت، الاثنين، عن المرصد الوطني للفلاحة.

وأشارت نشرية المرصد، لشهر سبتمبر 2023، إلى استقبال هذه السدود لإيرادات من المياه في حدود 4،3 مليون متر مكعب، من 1 إلى 14 سبتمبر 2023، أي بتراجع هام بالمقارنة مع معدل الإيرادات للفترة (38،7 مليون متر مكعب)، ومعدل الإيرادات للفترة ذاتها من سنة 2022 (13،7 مليون متر مكعب).

وتتوزع هذه الايرادات بنسبة 86 بالمائة في الشمال و11،6 بالمائة في الوسط و2،3 بالمائة في الوطن القبلي.

وقدّر المخزون الجملي للسدود ب631،2 مليون متر مكعب، مقابل 769،5 مليون دينار في 2022 أي بتراجع بنسبة 18 بالمائة.

وأظهر المؤشر المتعلّق بإجمالي المخزون من المياه الى حدود يوم 14 سبتمبر 2023 تراجعا بنسبة 23،4 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال اليوم ذاته من سنة 2022 للسنوات الثلاث المنقضية (824،4 مليون متر مكعب).

وتتوزع هذه المخزونات إلى 91،3 بالمائة في الشمال و8،1 بالمائة في الوسط و0،7 بالمائة في الوطن القبلي