المهدية/إحباط عملية حرقة: الإحتفاظ بمنظمها وحجز مبلغ 30 ألف دينار..!!

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالشابة الشمالية مفادها اعتزام مجموعة من الأنفار اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من شاطئ المدينة.

تنقّلت في الحين الوحدات الأمنية المذكورة معية الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بالمهدية بعد التنسيق مع النيابة العمومية، أين أمكن ضبط 08 أنفار بينهم إمرأتان وفتاة ومنظّم العملية إضافة إلى عدد 06 أوعية بلاستيكية مملوئة بالبنزين، محرك بحري وبوصلة.

بالتحري مع الأخير اعترف بمكان إخفاء الأموال المتأتية من العملية المذكورة والتي يبلغ قيمتها 30 ألف دينار.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمنظم واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة والأبحاث متواصلة.