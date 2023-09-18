حصيلة تدخلات الفريق التونسي في ليبيا طيلة 5 أيام

يواصل فريق الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية جهوده الإنسانية وعمليات الإغاثة لمساعدة الشعب الليبي، في أعقاب الكارثة الطبيعية التي جدّت في ليبيا صباح يوم 10 سبتمبر 2023.

وافادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، بان الفريق المذكور، قام بتنظيم جهوده وتوجيهها نحو عدة قطاعات من أجل تنفيذ عمليات الإسعاف والبحث والإنقاذ وعمليات ضخ المياه منذ يوم 13 إلى حدود امس 17 سبتمبر 2023 ، وكانت النتائج وفقا لما يلي:

– إنتشال 52 جثة من قبل فرق الإنقاذ، وذلك بهدف تقديم الدعم والتضامن لعائلات الضحايا.

– إجراء 343 عملية إسعاف بالمستشفى المتنقل الذي تم تنصيبه بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، بهدف تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمصابين.

– تنفيذ 43عملية ضخ مياه من المنازل والمحلات التجارية التي تضررت جراء الفيضانات، بهدف استعادة الحياة الطبيعية للمتضررين.

واشارت الداخلية إلى أن هذه الجهود تتم بالتنسيق التام مع الجهات المحلية والدولية الأخرى المشاركة في عمليات الإغاثة.

وتأتي هذه الجهود استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أمر بإرسال المساعدات العاجلة إلى ليبيا للمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الليبي بعد هذه الكارثة الطبيعية.