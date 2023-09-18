طعن تلميذ في المهدية: الإحتفاظ بالمعتدين..

تمّ الاحتفاظ بطالب وتلميذ، قاما بالاعتداء على تلميذ اخر في المعهد بآلة حادة اليوم الاثنين، مما استوجب نقل المصاب إلى المستشفى، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، لاذاعة موزاييك.

وتتمثل الحادثة، في دخول طالب إلى المعهد ونشوب خلاف بينه وبين تلميذ فتدخل تلميذ ثان تربطه علاقة قرابة مع الطالب واعتدى بسكين على زميله الذي تخاصم مع قريبه الطالب.

وحسب بن جحا، فإنّ الطالب بعد نجاحه في الحصول على شهادة البكالوريا، عاد اليوم إلى المعهد الذي كان يدرس به السنة الفارطة لزيارة أصدقائه، لكن حصل خلاف وتبادل عنف نشب بينه وبين مجموعة من التلاميذ، فقام أحد اقاربه وهو تلميذ في نفس المعهد بالاعتداء على أحد زملائه بواسطة سكين.

وأكد فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية أنّ حالة التلميذ المعتدى عليه مستقرة.