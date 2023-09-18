هل تسجّل تونس أمطارا تتجاوز 400 ملم؟.. محرز الغنوشي يُجيب

نشر المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، تحيينات النموذج السويسري الحالية والتي الغت السيناريو الذي تم تداوله كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي حول أمطار تتجاوز 400 مم في قابس وطرحت سيناريو جديد وبفاعلية أقل.

قال الغنوشي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن المعروف في هذه الفترة ان اداء النماذج العددية غير ثابت ويمتاز بالتذبذب، ولكل قراءته وتصوره وفق الخوارزميات والمقاربات العلمية المعتمدة والمرتبطة بآداء الحواسيب الخارقة التي تقوم بعملية الحسابات.

واضاف الغنوشي ان عملية اعداد التوقعات الجوية تاخذ بعين الاعتبار كل هذه السيناريوهات والتي فيها مؤشرات ثرية إضافة إلى الدراية اللازمة بالخصوصيات المحلية للاماكن ومناخ المنطقة وهذا ما يمثل خبرة المهندس.

أشار الى ان تحديد كميات الأمطار تكون من خلال آليات الاستشعار عن بعد والرادارات ومخرجات النماذج العالية الدقة على المدى القريب.

وثمن الغنوشي التفاعل الايجابي واهتمام الناس بمعلومة الطقس، مشددا على ان الهدف من التوقعات بعيدة المدى، والتي تحتمل هامش خطأ أعلى من مثيلاتها على المدى القريب، هو الاستعداد واليقظة والمتابعة لكي لا نتفاجأ،وكلها معطيات قابلة للتعديل والتحيين..

وخلص الغنوشي الى انه مبدئيا الى ان أمطار غزيرة وبكميات هامة في الافق وتحديد الكميات يتضح الأيام القادمة.