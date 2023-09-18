صادم/ في مؤسسات تربوية: القبض على شبان من أجل محاولة القتل وحيازة مخدرات والسُّكر

اكدت وزارة الداخلية، في بلاغ اليوم الإثنين، مواصلة حملاتها الوقائية من خلال تركيز دوريّات راكبة ومترجلة بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية تحت الإشراف المباشر لرؤساء الوحدات بهدف التصدّي لجميع المظاهر المخلّة بالأمن العام خاصّة جرائم السلب والعنف وظاهرة ترويج واستهلاك المواد المخدرة بالوسط المدرسي والجامعي لضمان سلامة التلاميذ والإطار التربوي.

وافادت الوزارة انه تمّ اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 تسجيل النتائج التالــــيو:

ــ الاحتفاظ من قبل مركز الأمن الوطني بالشابة الشمالية بتلميذ وابن عمّه من أجل محاولة القتل العمد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة على خلفية الاعتداء على زميله بساحة أحد المعاهد الثانوية بالشابة من ولاية المهدية، وإيواء المتضرر بإحدى المصحات بالجهة بعد تلقي الاسعافات الأولية من طرف وحدات الحماية المدنية.

ــ القاء القبض على شاب من متساكني جهة أكودة بسوسة من قبل الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية، من أجل مسك واستهلاك مادّة مخدرة على خلفية تحوّزه على قطع من المواد المخدرة بعد ضبطه متن دراجة نارية بمحيط أحد المعاهد الثانوية بالجهة.

ــ الاحتفاظ بشاب من متساكني جهة سبيطلة محلّ 03 مناشير تفتيش وذلك من أجل التجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام، بعد أن تمّ ضبطه من قبل وحدات الأمن الوطني بسبيطلة قبالة إحدى المدارس الابتدائية بالجهة والسيطرة عليه.

واكدت وزارة الداخلية مُواصلتها تنظيم مثل هذه الحملات الأمنيّة لدعم الجهُود الرّامية لمُقاومة مُختلف مظاهر الجريمة قصد الحفاظ على سلامة التلاميذ والطلبة وكافة الأسرة التربوية.