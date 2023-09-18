زغوان : اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تُقرّ جملة من الإجراءات لمواجهة الأخطار المُحتملة للأمطار المنتظرة

مثلت مواجهة المخاطر المحتملة التي قد يتسبب فيها تدفّق مياه الأمطار المنتظرة التي قدّر المعهد الوطني للرصد الجوي بكونها هامة وغزيرة، محور الجلسة الاستثنائية التي عقدتها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية زغوان، مساء اليوم الاثنين بمقر الولاية، بإشراف والي الجهة، محمد العش وحضور كافة الأعضاء.

وبعد عرض الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف اللجان المحلية، تنفيذا لتوصيات اللجنة الجهوية في جلساتها السابقة، تولت هذه اللجنة ضبط النقاط الزرقاء بكافة مناطق الولاية وحصر مُعدات ووسائل التدخل والإمكانيات البشرية المتوفرة لدى كافة الهيكل بالجهة. كما تقرّر وضع المركب الشبابي بزغوان و5 معاهد ببقية المعتمديات على ذمة اللجنة الجهوية، لإيواء المواطنين المهددين بالسيول عند الاقتضاء.

وقد دعا الوالي (رئيس اللجنة الجهوية)، كافة اللجان المحلية، إلى القيام بداية من يوم غد الثلاثاء، بالمعاينات الميدانية للنقاط الزرقاء والأماكن المهددة بمياه الأمطار والتأكد من جهر الأودية وتضمين ملاحظاتهم في محاضر جلسات يتم إحالتها إلى اللجنة الجهوية في غضون الأسبوع الجاري. كما حدّد مساء يوم الجمعة 22 سبتمبر، كآخر موعد لتجميع معدات ووسائل التدخل بمستودعات البلديات.