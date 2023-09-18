المفوضية الأوروبية: لم ننطلق بعد في تحويل أي أموال إلى تونس في إطار مذكرة التفاهم

التجّار بين تونس وليبيا يحتجّون..

هل تسجّل تونس أمطارا تتجاوز 400 ملم؟..محرز الغنوشي يُجيب ويكشف..#خبر_عاجل

طعن تلميذ في المهدية: الإحتفاظ بالمعتدين..

ايقافات في حملات أمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية

2023/09/18 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في إطار تأمين العودة المدرسية والجامعية، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف عدد من الشبان في محيط المؤسسات التربوية.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ أن الحصيلة كانت كالتالي:

ــ الاحتفاظ من قبل مركز الأمن الوطني بالشابة الشمالية بتلميذ وابن عمّه من أجل محاولة القتل العمد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة على خلفية الاعتداء على زميله بساحة أحد المعاهد الثانوية بالشابة من ولاية المهدية، وإيواء المتضرر بإحدى المصحات بالجهة بعد تلقي الاسعافات الأولية من طرف وحدات الحماية المدنية.

ــ القاء القبض على شاب من متساكني جهة أكودة بسوسة من قبل الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية، من أجل مسك واستهلاك مادّة مخدرة على خلفية تحوّزه على قطع من المواد المخدرة بعد ضبطه متن دراجة نارية بمحيط أحد المعاهد الثانوية بالجهة.

ــ الاحتفاظ بشاب من متساكني جهة سبيطلة محلّ 3 مناشير تفتيش وذلك من أجل التجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام، بعد أن تمّ ضبطه من قبل وحدات الأمن الوطني بسبيطلة قبالة إحدى المدارس الابتدائية بالجهة والسيطرة عليه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn