ايقافات في حملات أمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية

في إطار تأمين العودة المدرسية والجامعية، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف عدد من الشبان في محيط المؤسسات التربوية.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ أن الحصيلة كانت كالتالي:

ــ الاحتفاظ من قبل مركز الأمن الوطني بالشابة الشمالية بتلميذ وابن عمّه من أجل محاولة القتل العمد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة على خلفية الاعتداء على زميله بساحة أحد المعاهد الثانوية بالشابة من ولاية المهدية، وإيواء المتضرر بإحدى المصحات بالجهة بعد تلقي الاسعافات الأولية من طرف وحدات الحماية المدنية.

ــ القاء القبض على شاب من متساكني جهة أكودة بسوسة من قبل الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية، من أجل مسك واستهلاك مادّة مخدرة على خلفية تحوّزه على قطع من المواد المخدرة بعد ضبطه متن دراجة نارية بمحيط أحد المعاهد الثانوية بالجهة.

ــ الاحتفاظ بشاب من متساكني جهة سبيطلة محلّ 3 مناشير تفتيش وذلك من أجل التجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة والسكر الواضح وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام، بعد أن تمّ ضبطه من قبل وحدات الأمن الوطني بسبيطلة قبالة إحدى المدارس الابتدائية بالجهة والسيطرة عليه.