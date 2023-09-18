حجز بضائع مهرّبة بقيمة 976 ألف دينار في الصخيرة..

تمكّنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة إثر أربع عمليات تصدي لتهريب بضائع استهلاكية مختلفة خلال الأسبوع المنقضي من حجز كميّات هامّة من الفواكه الجافّة والأجبان والهواتف الجوالة والسجائر والأحذية الرياضية المهربة وغيرها من البضائع بقيمة جملية قدرت بـ 976 ألف دينار، وفق ما أفادت به الإدارة العامّة للديوانة.

وتتمثّل تفاصيل عمليات الحجز في قيام دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة بإيقاف شاحنة ثقيلة مجهزة بصهريج لنقل الاسمنت حيث بإخضاعه إلى التفتيش تبين أنه يحتوي على مخبأ مهيأ باللحام وبإزالته تم العثور على 1420 حذاء رياضي و1360 قارورة عطر وكمية من الساعات الذكية و الهواتف الجوالة المهربة بقيمة جملية قدرت بـ565 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، تمكنت دورية تابعة للفرقة نفسها من ضبط شاحنة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 حيث بإخضاعها إلى التفتيش تم العثور داخلها على كمية هامة من مادة الجبن والهواتف الجوالة الذكية لم يدل صاحبها بأية وثيقة تثبت شرعية مسكها قدرت بـ1780 كلغ من الجبن و110 هاتف جوال مهرّب.

وتمّ تحرير محضر في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز بـ234 ألف دينار.

كما قامت دورية بالطريق السيارة على مستوى منطقة الصخيرة بضبط شاحنة خفيفة محملة بكمية من الفواكه الجافة قدرت بـ2 طن (من البوفريوة والجوز واللوز) قادمة من إحدى مدن الجنوب التونسي باتجاه تونس العاصمة لا يحمل في شأنها سائق الشاحنة أية وثيقة قانونية.

وتمّ تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية بلغت 153 ألف دينار.

وفي عمليّة أخرى، تمّ حجز أكثر من ثمانية آلاف علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر مخفية داخل مخبأ مهيأ على متن شاحنة معدّة لنقل الدواجن على مستوى الطريق الوطنية رقم1.