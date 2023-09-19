من أجل الاحتكار: التمديد في الاحتفاظ بمدير مغازة وشخصين ٱخرين

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بالتمديد في الاحتفاظ بمدير مغازة خاصة ومساعده وقابض المؤسسة المذكورة، كما قام بإنابة للضابطة العدلية لإجراء أعمال تكميلية، في ملف قضية احتكار مواد غذائية وبيعها خارج الأطر القانونية، أمس الإثنين 18 سبتمبر 2023، حسب ما نقلته إذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت الأسبوع المنقضي بالاحتفاظ بالمشتبه بهم، بعد اكتشاف إدارة التجارة والوحدات الأمنية بالقصرين، في أعمال مراقبة، “عمليات بيع خارج الأطر والضوابط القانونية لمادتيْ السميد والفرينة داخل المغازة الخاصة”.