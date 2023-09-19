تسجيل 71 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في هذه الولاية

عاجل/البريكي يفجّرها: “رئيس الدولة إتخذ قرار 25 جويلية لكن عدة أطراف تولّت طبخه”

عروض مسرحية مجانية في إطار تظاهرة “الخروج الى المسرح” (المواعيد)

الناطق باسم الحرس: “شبكات الإتجار بالبشر معقّدة.. والتعاطي الأمني غير كاف”

من أجل الاحتكار: التمديد في الاحتفاظ بمدير مغازة وشخصين ٱخرين

2023/09/19 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بالتمديد في الاحتفاظ بمدير مغازة خاصة ومساعده وقابض المؤسسة المذكورة، كما قام بإنابة للضابطة العدلية لإجراء أعمال تكميلية، في ملف قضية احتكار مواد غذائية وبيعها خارج الأطر القانونية، أمس الإثنين 18 سبتمبر 2023، حسب ما نقلته إذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت الأسبوع المنقضي بالاحتفاظ بالمشتبه بهم، بعد اكتشاف إدارة التجارة والوحدات الأمنية بالقصرين، في أعمال مراقبة، “عمليات بيع خارج الأطر والضوابط القانونية لمادتيْ السميد والفرينة داخل المغازة الخاصة”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn