درجات الحرارة خلال الليلة القادمة..

خلال 4 ايام: التصدي لـ1878 مجتازا على الحدود البرية وإنقاذ 2507 آخرين عبر البحر

فظيع: أنهت حياتها برصاصة في الرأس..وفاة صادمة لممثلة تركية شهيرة..

بودربالة يستقبل برلمانيا فرنسيا..

حجز 8000 كغ من السميد في منزل شاغر!..

2023/09/19 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

تمكن اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2024 أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين بالاشتراك مع أعوان الأمن الوطني بسبيطلة، من حجز 8000 كغ من السميد الغذائي بمحل سكني شاغر تابع لصاحب مخبزة.
وحسب بلاغ لوزارة التجارة، فقد تم رفع مخالفة اقتصادية ضد ماسكها من أجل الاخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة بمواقع الخزن في غير الحالات المرخص فيها على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة و الأسعار.
كما سيتم إعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك القانونية و إيداع المبلغ المالي بالخزينة العامة للدولة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn