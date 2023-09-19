من بينهم أم وطفلها: الاحتفاظ بمروجي مخدرات في الأوساط المدرسية بهذه الجهات

افادت الادارة العامة للأمن الوطني في بلاغ اليوم الثلاثاء، بانه تم الإحتفاظ بمروجي مخدرات بالأوساط المدرسية في عدد من الولايات.

حيث تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببنعروس من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة و إلقاء القبض على 05 من عناصرها من بينهم طفل المروجة الرئيسية كما تم حجز عدد 59 قرص مخدر بنية ترويجه داخل مؤسسات تربوية.

وحجزت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة إقليم تونس قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي و كمية من الأقراص المخدرة بمنزل أحد متساكني الجهة .

ومن جهتها تمكنت الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من ضبط مروج مخدرات و حجز 80 قرص مخدر بنية ترويجها بالمؤسسات التربوية .

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.