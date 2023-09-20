حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..

مجددا: الونيسي يمثل أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب..

وزارة الصناعة تحسم الجدل بخصوص ما راج عن انفجارات في المنظومة الكهربائية..#خبر_عاجل

حريق بمحطة تحويل كهربائي تابعة للستاغ..

وزارة التجهيز تدعو هؤلاء إلى الاتصال فوراً بوزارة المالية

2023/09/20 أهم الأخبار, مجتمع

دعت وزارة التجهيز و الإسكان، في بلاغ اليوم الأربعاء، بعد التنسيق مع وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزارة المالية، كل أصحاب المقاطع بكافة ولايات الجمهورية التي تم فسخ عقود الكراء المبرمة بينها وبين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لعدم خلاص معاليم الكراء أو معاليم أخرى، الى الإتصال فورا بمصالح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، للنظر في كيفية جدولة ديونها لخلاصها ثم الاتصال بمصالح وزارة ملاك الدولة و الشؤون العقارية، بعد إجراء اللازم ، لإبرام عقود جديدة معها وذلك لاستئناف نشاطها في أقرب الآجال الممكنة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn