وزارة التجهيز تدعو هؤلاء إلى الاتصال فوراً بوزارة المالية

دعت وزارة التجهيز و الإسكان، في بلاغ اليوم الأربعاء، بعد التنسيق مع وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزارة المالية، كل أصحاب المقاطع بكافة ولايات الجمهورية التي تم فسخ عقود الكراء المبرمة بينها وبين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لعدم خلاص معاليم الكراء أو معاليم أخرى، الى الإتصال فورا بمصالح الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية، للنظر في كيفية جدولة ديونها لخلاصها ثم الاتصال بمصالح وزارة ملاك الدولة و الشؤون العقارية، بعد إجراء اللازم ، لإبرام عقود جديدة معها وذلك لاستئناف نشاطها في أقرب الآجال الممكنة.