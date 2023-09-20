حادث إنزلاق حافلة تُقل تلاميذ: وزير النقل يعود المصابين ويسدي تعليمات بفتح تحقيق

على إثر وقوع حادث مرور لحافلة تابعة لشركة نقل تونس اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في حدود الساعة 02 بعد الزوال، على مستوى منطقة المباركة – طريق سيدي ثابت على بعد مسافة 4 كلم من مدينة سيدي ثابت، تحوّل وزير النقل ربيع المجيدي فورا إلى المستشفيات لزيارة المصابين والاطمئنان على صحتهم والإطلاع على ظروف الإحاطة بهم، مسديا تعليماته بالإسراع في فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وتمثلت صورة الحادث، حسب بلاغ وزارة النقل، في انزلاق حافلة مزدوجة مخصصة لنقل التلاميذ بين بجاوة والمدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي بسيدي ثابت، واصطدامها بشجرة مما تسبّب في غلق الطريق.

وأسفر هذا الحادث عن تسجيل إصابات في صفوف التلاميذ متفاوتة الخطورة و إصابة السائق على مستوى الرأس، وقد تم نقل المصابين إلى عدد من مستشفيات العاصمة لتلقي الإسعافات الأولية وذلك على النحو الآتي: 13 حالة بمستشفى شارل نيكول و 9 حالات بمستشفى الرابطة و 12 حالة بمستشفى الأطفال بباب سعدون و 12 حالة بالقصّاب و 3 حالاتت بمستشفى المنجي سليم بالإضافة إلى 9 حالات بمستوصف بسيدي ثابت، وستتولى شركة نقل تونس نقل المصابين إلى أماكن سكناهم عند مغادرة المستشفى.

وعلى هامش تنقّله للمستشفيات، تولى وزير النقل معاينة ظروف تنقل المواطنين مستقلا الحافلة عدد 50 التابعة لنقل تونس والإنصات إلى مشاغلهم والإشكاليات التي تتعرضهم خلال تنقلاتهم اليومية مسديا تعليماته بتعزيز الخطين 50 و28 والتأكيد على ضرورة انتظام السفرات وحسن الإحاطة بمستعملي هذين الخطين وتكثيف عمليات المراقبة.