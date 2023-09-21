وفاة شيخ بطلق ناري بباجة..وفتح تحقيق..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة بفتح بحث تحقيقي تعهد به أحد قضاة التحقيق للكشف عن ملابسات وفاة شيخ عثر على جثته ملقاة أسفل منطقة جبلية بمدينة قبلّاط ومصاب بطلق ناري .

وتفيد المعطيات وفق ما اوردته اذاعة موزاييك بأن راعي أغنام تفطن صباح أمس الأربعاء 20 سبتمبر 2023 الى وجود جثة ملقاة على الطريق أسفل جبل بقبلاط ، حيث تولى اعلام أعوان الحرس الوطني الذين حلوا على عين المكان مرفوقين بممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة وقاضي التحقيق المتعهد بالبحث، وأثبتت المعاينات الأولية أن المتوفى تعرض الى طلق ناري من بندقية صيد وهو شيخ تجاوز السّتّين من العمر ومن سكان الجهة، ليتقرر رفع الجثة وايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، مع مباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابساتها.