عاجل/ رئيس الجمهورية يعلن عن موعد الانتخابات المحلية والجهوية

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، على اجتماع مجلس الوزراء، أن يوم 24 ديسمبر 2023، سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين للانتخابات المحلية والجهوية.

وأوضح رئيس الدولة أنه اختار هذا التاريخ لرمزيته حيث يتزامن واستشهاد الشابين محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد سنة 2010.

وأكّد أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون يوم 24 ديسمبر وفي حال لم يتحصل أي مترشح على الاغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها الا المترشحان الأول والثاني اللذين تحصلا على أغلبية الاصوات.