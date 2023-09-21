عاجل/ الاتفاق على تسوية وضعية عدد من الاساتذة النواب

عقدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، جلسة عمل أولى مع وزارة التربية حول تسوية وضعية 207 من الاساتذة النواب المدرجين بقاعدة البيانات 2016 – 2008 وذلك في إطار تعويض الاساتذة المتخلين من دفعة 2022.

واكدت النقابة العامة للتعليم الثانوي، في بلاغ عبر صفحتها على فيسبوك، انه من المنتظر أن يتم تعيين الاساتذة في مراكز عملهم حال انتهاء التثبت من الملفات ومن المتوقع أن يكون ذلك نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه سيتم النظر في ملفات الاعتراض على عدم الإدراج في قاعدة البيانات قبل تحديد القائمة المزمع تسوية وضعيتها.