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المرسى: ظنّته مكلّفا بتأمين مأوى السيارات.. فسرق سيارتها!..

2023/09/21 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

إثر تعرّض إمرأة بجهة المرسى إلى سرقة سيارتها من قبل أحد الأنفار مكنّته من المفتاح الخاص بالسيارة ظنا منها أنه عون مكلّف بتأمين المأوى ليعمد هذا الأخير إلى تشغيلها والهروب على متنها إلى وجهة غير معلومة.
تمكنت الوحدات الأمنية بالجهة من التعريف بالمظنون فيه والقبض عليه (بحوزته سكين) ليتبيّن وأنه محل 06 مناشير تفتيش في قضايا “سرقة وسلب”.
وبالتحرّي معه اعترف بما نُسب إليه مفيدا وأنه قام بالتفويت في السيارة بالبيع لنفرين (تم القبض على أحدهما) من معارف نفر آخر مقابل مبلغ 200 دينار على أن يقع تمكينه من مبلغ آخر إثر بيع السيارة أو تفكيكها وإعادة بيعها.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالمظنون فيهما والأبحاث متواصلة للكشف عن بقية الأفراد.

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