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نابل : حجز اكثر من 8 الاف كراس مدعم داخل مستودع عشوائي

2023/09/21 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشفت مصالح المراقبة الاقتصادية بنابل، الخميس، عن مستودع يستغل بصفة عشوائية من طرف تاجر تفصيل مواد مدرسية بمنطقة قليبية خلال عملية انتهت الى حجز 8180 كراس مدعم
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ان تاجر التفصيل قام بتخزين الكراس المدعم على خلاف الشروط القانونية المتعلقة بالغرض وانه تم تامين المحجوز طبقا للإجراءات المعمول بها وتتبع المعني بالأمر حسب التشاريع الجاري بها العمل.
وتندرج هذه العملية في إطار مراقبة مسالك توزيع المواد المدرسية و التصدي لعمليات المضاربة والاحتكار خاصة في الكراس المدرسي المدعم وفق الوزارة.

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