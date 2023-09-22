توننداكس يتراجع الى مستوى 8498 نقطة بفعل عمليات بيع لأسهم قطاعات مؤثرة

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس ، مع نهاية معاملات الأسبوع، الممتد من 18 الى 22 سبتمبر 2023، تراجعا لافتا بنسبة 6ر3 بالمائة مما قلص مستوى النقاط الى 5ر8498 نقطة .

وكشفت التونسية للاوراق المالية، في تحليلها الاسبوع ان توننداكس، تأثر بفعل موجة البيع التي طالت تقريبا قطاعات ذات وزن كبيرعلى مستوى التداولات على غرار البنوك.

وتداول المستثمرون، على امتداد الأسبوع، قرابة 34 مليون دينار من بينها تداول كتلة اسهم تعود الى بنك الامان بسعر اجمالي قارب 2ر7 مليون دينار.

وتصدر سهم سوتمياي، قائمة الأسهم النشطة خلال الاسبوع، محققا ارتفاعا بنسبة قاربت 23 بالمائة في حين بلغ سعر السهم مستوى 730ر2 دينار وارتفع سهم مصنع الورق الخشبي بنسبة 9ر5 بالمائة لينهي الاسبوع على سعر 500ر4 دينار.

وطال أكبر تراجع اسبوعي، سهم سرفيكوم ، بنسبة قاربت 4ر17 بالمائة ليصل سعره الى 190ر0 دينار وسط تداولات قاربت 8 الاف دينار.

وحل سهم بنك الامان، في صدارة اكثر الأسهم ربحية ، محققا تداولات قاربت 9ر7 مليون دينار علما وان السهم اغلق على تراجع طفيف بنسبة 5ر0 بالمائة وسعر 900ر38 دينار