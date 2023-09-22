عاجل: بطاقتا إيداع بالسجن في حق مدير ووكيل شركة للأسمدة الزراعية والكيميائية..

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقتي ايداع بالسجن في حق رجل أعمال يدير شركة مختصة في تصنيع الأسمدة الزراعية والكيميائية ووكيل الشركة مع تحجير السفر على أربعة من اطارات الشركة من أجل تهم تعلقت بغسيل الأموال وبيع و تخزين مواد ومنتوجات فلاحية مصنعة وغير مطابقة للمواصفات القانونية وفق ما اوردته موزاييك.

ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ برجل الأعمال صاحب الشركة التي تملك مقرات بصفاقس والبحيرة بالعاصمة وعدد من موظفي الشركة المصنعة للمواد الزراعية والفلاحية والكيمياوية وذلك اثر الكشف عن ترويجها لمواد مغشوشة باستعمال الحيل وتدليس فواتيرها وبياناتها.