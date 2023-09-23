هام: الإتحاد الإفريقي لكرة القدم يكشف موعد قرعة كان الكوت ديفوار

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم مساء أمس الجمعة 22 سبتمبر أن عملية سحب قرعة نهائيات كأس افريقيا للأمم لكرة القدم التي ستحتضنها الكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024 ستقام يوم الخميس 12 اكتوبر القادم على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس في العاصمة الايفوارية ابيدجان

وستوزع المنتخبات الـ24 المتأهلة على 6 مجموعات تتكون كل واحدة من اربعة منتخبات.

وكانت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم قد أعلنت عن تصنيف المنتخبات تحسبا لعملية القرعة على النحو الآتي:

المستوى الاول: كوت ديفوار (البلد المنظم)، المغرب، السينغال، تونس، الجزائر ومصر.

المستوى الثاني: نيجيريا, الكاميرون، مالي، بوركينافاسو، غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثالث: جنوب افريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الاستوائية وموريتانيا.

المستوى الرابع : غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، أنغولا، غامبيا وتنزانيا.