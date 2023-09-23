الرصد الجوي: شهر اوت كان عاديا هته السنة خلافا لشهر جويلية الذي كان الاشد حرارة على الاطلاق

بعد شهر جويلية الذي كان الاشد حرارة على الاطلاق منذ سنة 1950، كان شهر اوت عاديا هته السنة، وفق ما افاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في الملخص المناخي لشهر اوت 2023.

وبلغ معدل متوسط درجات الحرارة خلال شهر اوت، 29 درجة وكان في مستوى المعدل المرجعي (1991-2020).

وتراوحت معدلات درجات الحرارة، وفق المعهد، بين 7ر25 درجة بتالة و 4ر33 درجة بتوزر، وكانت اعلى من المعدلات المرجعية (1991-2020) باغلب المناطق، في ما بلغ المعدل العام لمتوسط درجات الحرارة (27 محطة رئيسية) 29 درجة وكان في مستوى المعدل المرجعي (29 درجة) بالضبط.

وكانت المعدلات اليومية للحرارة عامة اقل من المعدلات المرجعية، باستثناء الفترات الممتدة من 1 الى 4 اوت، ومن 17 الى 20 اوت، وخلال الفترة الممتدة من 24 الى 28 اوت 2023.

ومن حيث مجموع كميات الامطار المسجلة، فقد بلغ اجمالي هطول الامطار (27 محطة رئيسية) للشهر 8ر181 مليمترا، في حين كان المعدل الطبيعي لنفس المحطات 9ر320 مليمترا.

وبلغت كميات الامطار المسجلة خلال هذا الشهر نسبة 7ر56 بالمائة من المجموع المرجعي لشهر اوت.

وكانت كميات الامطار المسجلة ضعيفة باغلب المناطق باستثناء بعض الجهات، حيث تجاوزت المعدلات المرجعية وكانت الفوارق ضعيفة.