بن عروس: حجز صفائح ’’ زطلة ’’ وكوكايين ومبلغ مالي

تبعا لتوفّر معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس، بشأن تزود أحد مروجي المخدرات بولاية سوسة بكميّة من المواد الممنوعة تزامنا مع العودة المدرسية.

أمـــكن للفرقة المذكورة إثر عمل استعلامي معمق وتكثيف المراقبات الميدانية من إلقاء القبض على المعنــــي وحجز قطعة متحجّرة من مخدّر “الكوكايين” الخام زنتها 0.5 كــغ بالإضافة إلى 08 صفائح من مخدر القنب الهندي زنتها 0.8 كــغ، مبلغ مالي قدره 25 ألف دينار وسيارة يستغلها في ترويج المواد المخدرة بعدد من أحياء ولاية سوسة.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها “تكوين وإدارة عصابة للاتجار في المواد المخدرة” والاحتفاظ بالمعني لأجل ذلك.