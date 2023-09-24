ميناء حلق الوادي يستقبل إحدى أكبر السفن السياحية بالبحر المتوسط

يستقبل ميناء حلق الوادي بعد غد الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 أولى رحلات المجهز كوستا Costa croisières عبر السفينة كوستا فافولوزا Costa favolosa قادمة من بالارمو، وعلى متنها أكثر من 4500 شخصا بين سياح وطواقم .

وأكد ديوان البحرية التجارية والموانئ في بلاغ له، الأحد، أن السفينة فافولوزا المصنوعة سنة 2011 تعتبر من أكبر السفن السياحية بحوض المتوسط بطول 290 مترا وعلو 17 طابقا تحتوي على 1508 غرفة.

ولتأمين نجاح هذه الرحلة، فقد تم عقد جلستين بالادارة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ جمعت كل المتدخلين والاطراف المعنية لاحكام تنظيم استقبال هذه السفينة وعودة المجهز البحري على الوجهة التونسية للرحلات السياحية البحرية.

وعلى هذا الاساس وضعت مصالح ميناء حلق الوادي جميع التراتيب اللازمة من حيث سلامة مناورات الرسو والخروج و كذلك عبور السياح لتأمين هذه الرحلة .

وللإشارة فإن هذه الرحلة للمجهز كوستا تأتي بعد غياب تواصل على امتداد أكثر من ثماني سنوات ومن المنتظر ان تتلوها 5 رحلات أخرى سنة 2024.