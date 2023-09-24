وفاة الصحفية والناقدة الفنية درة بوزيد ووزارة الشؤون الثقافية تنعي الراحلة..

توفيت اليوم الأحد الصحفية والناقدة الفنية و النسوية درة بوزيد عن سن 90 سنة. وقد نعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيدة وتقدمت في بلاغ نعي بأحرّ عبارات التعزية إلى عائلتها و كل الأسرة الإعلامية والثقافية.

ولدت الراحلة درة بوزيد سنة 1933 في صفاقس ودرست في أواخر الأربعينيات في مدرسة الفنون الجميلة بتونس، ثم واصلت دراسة الصيدلة باصرار من والدتها فالتحقت بكلية الصيدلة في باريس بداية الخمسينات من القرن الماضي، وانضمت هناك إلى جمعية الطلاب المسلمين في شمال أفريقيا (AEMNA)، وساعدت في تنظيم صحيفة هناك، قبل العودة إلى تونس لممارسة الصيدلة.

قام محرر الصحيفة الوطنية “آكشن” بدعوة بوزيد لكتابة عمود نسائي، والذي أصبح صفحة كاملة بعنوان “العمل الأنثوي”، وفي عام 1955 نشرت هناك “قانون الدعوة للتحرير” الذي يطالب بالحقوق الكاملة للمرأة.

وفي عام 1959 تولت درة بوزيد رئاسة تحرير المجلة النسائية فايزة، وكانت الراحلة محور فيلم وثائقي عام 2012 أنجزه وليد طايع.