بنزرت: حجز 1800 كلغ من التفاح وضخّها بسوق الجملة للخضر والغلال بمنزل بورقيبة

حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي والحرس الوطني بماطر، في موفى الأسبوع المنقضي، إجمالي 1800 كلغ من التفاح إثر مداهمة مخزن عشوائي غير مصرح به بمنطقة الشلاغمية من معتمدية منزل بورقيبة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن المصدر ذاته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العملية الرقابية تتنزل في إطار مواصلة اعمال المراقبة للتصدي للمضاربة والاحتكار خاصة في قطاع الخضر والغلال، حيث تبين أن أحد الأشخاص تعمّد تخزين كميات من التفاح من أجل ترويجها لاحقا لفائدة تجار التفصيل بصفة غير قانونية ودون فواتير بيع، ليتم حجز هذه الكمية وضخها بسوق الجملة للخضر والغلال بمنزل بورقيبة، وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.

وأضاف أنّه تمّ تحرير محضر بحث ضد المعني من أجل مسك منتوجات بغرض المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020.

وأكّد المدير الجهوي للتجارة على تواصل مثل هذه العمليات الرقابية لفريق اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة والتهريب والتجارة الموازية، داعيا النسيج المنظماتي والجمعياتي وعموم المواطنين إلى التفاعل مع مجمل هذه التدخلات عبر الإرشاد والتوعية والتحسيس والدعم المعنوي.