القبض على مُعينة منزلية تسرق مصوغ مشغّليها !!

إثر تقدّم إمرأة إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية راغبة في إثارة قضية عدلية ضد مُعينة منزلية عمدت إلى سرقة مصوغها من داخل منزلها، تمكنت الجهات الأمنية من التعريف بهوية المظنون فيها وتحديد مقر إقامتها، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحول إلى منزلها والقبض عليها، بتفتيشه عُثر على كمّية من المصوغ (تم التعرّف على جزء منه خلال عرضه على المتضررة).

وبالتحرّي مع المظنون فيها صرّحت وأنها قامت بالتفويت بكمية من المصوغ بالبيع لدى صاحب مصاغة بمبلغ 04 آلاف دينار وأنها سبق لها سرقة منازل سكنية أخرى خلال فترة عملها لدى أصحابها (تم التنسيق مع عدد من المتضررين الذين تعرفوا على جزء من المسروق).

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بها من أجل “سرقة أجير لمؤجره” والأبحاث متواصلة.