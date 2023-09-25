تونس تفوز بعضوية مجلس ادارة المنظمة الدولية للتقييس للفترة الممتدة من سنة 2024 الى 2026

فازت تونس ممثلة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس للفترة 2024-2026 .

وحصلت تونس على هذه العضوية خلال الانتخابات التي تم تنظيمها على هامش الدورة الخامسة والأربعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقييس، المنعقدة بأستراليا من 18 إلى 22 سبتمبر 2023، والتي يشارك فيها مدير عام المعهد نافع بوتيتي.

ويعتبر انتخاب تونس، وفق بلاغ اصدره المعهد الاثنين، بهذا المنصب شهادة دولية لمدى قدرتها ونجاعتها في المساهمة في رسم الاستراتيجيات ووضع البرامج المستقبلية للمنظمة في مجال المواصفات والتقييس.

وتضم المنظمة الدولية للتقييس 167 دولة عضو وتدير أكثر من 340 لجنة فنية في مختلف المجالات الاقتصادية والقطاعات الصناعية وتشكل جسراً حيوياً بين القطاعين العمومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية.

ويضم تراث المواصفات المعهد اعتبارًا من 30 جوان 2015 ، اكثر من 17 الف مواصفة تونسية تتعلق بجميع قطاعات الاقتصاد الوطني وفق بيانات نشرها المعهد على موقعه الالكتروني.

وتساهم كل هذه المواصفات في هيكلة الاقتصاد التونسي وتطوير أنشطته بالتكافل مع أنظمة التقييس الدولية. و تضمن، كذلك، الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته.

ويتعلق مجال تطبيق المواصفات بشكل أساسي بمواصفات المنتج الفنية وطرق التحليل أو الاختبار. تتعامل المواصفات أيضًا مع المفردات والمصطلحات أو المجالات العامة مثل الإحصاء ومتطلبات إدارة الجودة والعمليات الأخرى.