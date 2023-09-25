المنستير: عملية بيضاء لتحيين الناخبين بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات..

نظّمت الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، اليوم الاثنين، بمقرها عملية بيضاء لتحيين الناخبيين بجميع معتمديات ولاية المنستير، وذلك بمشاركة 120 عون تحيين.

وأفاد المدير الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير، بليغ قاسم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ العملية انتظمت على شكل ورشات، وشملت جميع مراحل التحيين، ووقع خلالها استعمال اللوحة الذكية التي سبق أن استعملها أعوان تحيين الناخب في الانتخابات السابقة، إلّا أنه تمت ولأوّل مرة إضافة الخرائط التي يمكن لعون التحيين استعمالها على الخط أو بدون الارتباط بشبكة الانترنات لتحديد العمادة التي يرجع لها الناخب بالنظر.

وسيشرع غدا الثلاثاء أعوان التحيين في العمل على مستوى مكاتب قارة بمقرات المعتمديات والبلديات ومكانب البريد التونسي والمساحات التجارية الكبرى وغيرها، والتي سيقع نشرها بالتفصيل على موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، علاوة على مكاتب التحيين المتنقلة، حسب بليغ قاسم.

وتعد ولاية المنستير 13 معتمدية و31 بلدية و82 دائرة انتخابية، وسيختار الناخبون بالجهة يوم 24 ديسمبر 2023 تاريخ الاقتراع لانتخابات المجالس المحلية مجموع 82 عضو مجلس محلي، يضاف إليهم 13 عضو مجلس محلي من ذوي الاتحاجيات الخصوصية الذين سيقع اختيارهم بالقرعة ودون المرور بالانتخابات.