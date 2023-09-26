إتحاد الشغل يصدر بلاغ هام ويرد على رئيس الجمهورية بخصوص حالة الموقع الذي أُغتيل فيه حشّاد

أصدر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 ، إتّحاد الشغل بلاغًا توضيحيا إثر الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية إلى مدينة رادس وتعليقه على الحالة التي وجد فيها الموقع الذي تم فيه إغتيال الزعيم فرحات حشّاد.

وأوضح الإتحاد في بلاغه ، أنه تمّت إحالة الفضاء المعني الواقع بسيدي رزيق معتمدية مقرين من ولاية بن عروس لفائدة الإتحاد العام التونسي للشّغل ليصبح ملكية للمنظّمة مسجّلة بشهادة ملكية وفق التراتيب القانونية بإدارة الملكية العقارية.وقد سعى الإتحاد وعلى امتداد عقدين لوضع تصوّر لإستغلال المكان تخليدا لذكرى الشهيد وحتّى يكون الفضاء برمزيته وفاء للدماء الزكيّة التي روت تربته ملكا للأجيال المتعاقبة ، وتمّ تخصيص فريق يشتغل على ذلك وفق القانون وباحترام الإجراءات والتشريعات وأمثلة التهيئة العمرانية في المنطقة.

وأضافت المنظمة الشغّيلة ، أن فريق العمل جوبه بجملة من الإشكاليات القانونية والعمرانية، وأهمّها انفتاح الفضاء على الطريق السريعة” كثيرة الحركة بين ميناء رادس والطريق المؤدّية إلى الطريق السيارة رقم1، كما يوجد بالقرب من الفضاء مقبرة تابعة لدولة أجنبية، علاوة على أنّ صبغة العقار لم تكن مخصّصة للبناء وفق مجلة التهيئة العمرانية والترابية.

وقال الإتحاد ، إنه احتراما للقانون لم يشرع في استغلال العقار والبدء في التشييد وعمل عل التنسيق مع كلّ المصالح المركزية والجهوية والمحلّية لتذليل الصعوبات وفق القانون والإجراءات المتّبعة، وقد تمّ فضّها ورفع الإكتناف عن العقار وتم تمكين الإتحاد من حق الإرتفاق وقد أخذ وقتا طويلا بسبب التعقيدات وطول الإجراءات.

وشدّدت المنظمة الشغّيلة على حرصها على توقير رموزه وفاء واعترافا وتمثّلا لمسيرتهم ومبادئهم وعمق وطنيتهم، مشيرة إلى الهيئة الإدارية الوطنية اتّخذت قرارا بقبول مشروع مخطّط هندسي لتشييد معهد حشّاد للتكوين النقابي والمركز النقابي للدراسات الاستراتيجية في هذا الموقع التاريخي الرمزي ليستقبل نقابيين من تونس ومن المحيط المغاربي والعربي والإفريقي والدولي، وحال الانتهاء من استكمال دار الاتحاد ببطحاء محمّد علي سيتم الشروع في تنفيذ القرار.