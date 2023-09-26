عاجل/ إضراب بيومين في قطاع المحروقات هذا الأسبوع..

أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تنفيذ إضراب يومي 29 و30 سبتمبر 2023 في قطاع نقل المحروقات، حسب ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.

وإجتمعت اللجنة المركزية للتصالح اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية لمواصلة النظر في التنبيه بالاضراب.

وقد حضر الجلسة السادة ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل في حين تغيب ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة و الغرفة الوطنية للنقل البري والغرفة الوطنية لنقل البضائع، وفق ذات المصدر.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أصدر، بتاريخ 18 أوت 2023، بلاغا بالتنبيه بالإضراب يومي 31 أوت و01 سبتمبر 2023 بقطاع نقل المحروقات للمطالبة بامضاء الملحق التعديلي عدد 10 وتخصیص اتفاقية قطاعية لفائدة عمال نقل المحروقات.

وتبعا لمحضر اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 28 أوت 2023 تأجّل الإضراب إلى يومي 14 و15 سبتمبر 2023 لمزيد التشاور حول النقاط الواردة وخاصة تمكين العمال من حقهم في الزيادات في الأجور وتبعا لمحضر اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 11 سبتمبر 2023 والمتضمن تأجيل الإضراب إلى يومي 29 و30 سبتمبر 2023 لغياب ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.